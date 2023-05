Värske iduettevõte Grab2Go hakkab börsil raha kaasama

Ettevõtte tegevjuhi Mart Viilipuse sõnul on Grab2Go alates asutamisest 2020. aastal tegutsenud valdavalt otseinvesteeringute toel, sealjuures on ettevõtte arengusse panustanud nii Jaak Roosaar, Madis Müür kui ka Pipedrive’i ja Wise’i taustaga investorid.

„Kaasasime kapitali ka EstBANi liikmetelt, kasutades selleks Funderbeami platvormi. Nüüd on aeg teha järgmine samm ja kaasata raha avalikult, läbipaistva ettevõttena Nasdaq First Northi alternatiivbörsil,“ lausus Viilipus.

„Keskendume käesoleval aastal siseruumides kasutamiseks mõeldud tootelahenduse arendusele. Meie esimene toode, iseteenindusapteek toimib täna juba Rapla Prisma Benu apteegis. Käesoleval aastal arendame koostöös juhtiva professionaalsete kohvimasinate tootjaga Schaerer välja ka autonoomse kohvi müümise lahenduse. See on mugavuspoodide sektoris oluline innovatsioon ja täiendus juba meie olemasolevale lahendusele,“ ütles Viilipus plaane kommenteerides.

„Kasvuplaanidega jõudsalt edasiliikumiseks ja klientide kiireks ja professionaalseks teenindamiseks on vajalik seadmeid hästi tundva meeskonna olemasolu ja selle loomine saab üheks lähiaja fookuseks,“ lisas tehnoloogiaidu juht. Umbes pool emissiooni mahust plaanitakse kasutada lisaks Eestile Põhja- ja Kesk-Euroopa turgudele laienemiseks, seda ennekõike läbi olemasolevate ja uute kliendisuhete loomise.

Avalikult pakutakse kuni 992 000 Grab2Go lihtaktsiat. Juhul, kui huvi pakkumise vastu on suur ja investorite nõudlus ületab pakutavate aktsiate arvu, on ettevõttel õigus suurendada pakkumise aktsiate arvu kuni 1 091 200 aktsiani.

Pakkumise eeldatav tulu on ligikaudu 1 200 000 eurot, ülemärkimise puhul pakkumise mahu suurendamise korral kuni 1 320 000 eurot. Grab2Go kavatseb pakkumise tulu kasutada tootearenduseks ja meeskonna kasvatamiseks aga ka tootmis- ja müügivõimekuse tõstmiseks.

Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 8. mail 2023 kell 10.00 ning lõppeb 23. mail 2023 kell 16.00.

Pakutava aktsia hind on 1,21 eurot, millest 0,10 euro on nimiväärtus ja 1,11 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.