Jaeketi uuring: tarbijad tunnevad end talvega võrreldes kindlamalt

Märtsis läbiviidud kliendiuuringus ütles 10% vastajatest, et peab vahel ostudest loobuma. Seegi number on liikunud paremuse suunas, olles viie protsendipunkti võrra väiksem kui detsembris.

„Ilmselt peegeldub uuringu tulemustes nii elektri- ja küttearvete vähenemine, kui ka inimeste loomulik optimism kevade saabudes,“ kommenteeris Prisma Peremarketi sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru. „Tarbijate ostukäitumises kaupluses näeme endiselt seda, et ostjad on toodete osas valivad, oste tehakse läbimõeldult ja väiksemas koguses ning valitakse teadlikult sooduspakkumisi ja allahindlusega kaupu,“ märkis ta.

Niitaru tõi esile, et tarbijate teadlikkus on majanduslikult keerulistel aegadel oluliselt tõusnud ja kaupluses tehakse läbikaalutud valikuid. „Kaupmeeste roll on tarbija vajadusi ette näha ja sellele vastavaid pakkumisi sortimenti tuua. Näiteks oleme lisanud eriti soodsad nädalalõpupakkumised, mis on vaid mõne kuuga väga populaarseks saanud,“ selgitas ta. Seekordses kliendiuuringus vastas 55% klientidest, et valib sama kaubagrupi raames odavamaid tooteid, näiteks omabränditooteid. Eelmises uuringus oli see näitaja ligi 10 protsendipunkti võrra väiksem.