GRAAFIK | Vaata, kui palju tuleb erinevate automudelite puhul automaksu maksta

Transpordiameti välja käidud ettepaneku järgi on automaksu mõju esitamisel lähtutud auto CO 2 -heitest ning maksumusest. Analüüsitud on 58 autot, mille hulgas on nii bensiini-, diislikütuse-, CNG- kui ka elektriautosid. Parema võrreldavuse huvides on mõne automargi puhul võrdluses vastava automargi erineva mootoritüübiga samasugused autod.