Kinnisvarafirma juht: Soome kinnisvaras on suure majanduslanguse eelne seisund

Ober-Haus on Baltimaade suurim kinnisvaraagentuur. Tegutsetakse Eestis, Lätis, Leedus ja 2021. aastal ühineti Soome suurima kinnisvarabüroode frantsiisiketiga. Kase räägib, et kui vaadata tehingute arvu ja turu aktiivsust aastatagusega võrreldes, siis olid Eesti, Läti ja Leedu kukkunud suhteliselt võrdselt, kõigi turud umbes 20%, kuid Soomes on kukkumine olnud üle 40%. „Kui klassikaliselt on Soomes olnud umbes 14 000 tehingut aastas, siis sel aastal võib tehingute arv jääda 7000–8000 vahele,“ märgib Kase.