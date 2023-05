Rootsi suurim pensionifond kaotas USA panganduskriisis kaks miljardit dollarit, riik alustas uurimist

See tõi kaasa suure skandaali Rootsis, kus Alectas kogub oma pensionit ligi veerand elanikkonnast, olles sellega riigi suurim fond. Juba on tagasi astunud ka fondi tegevjuht ja aktsiate juht.

Alecta omas osalusi tänaseks pankrotistunud Silicon Valley Bankis, First Republic Bankis ja Signature Bankis.

„Uurime, kas Alecta kontrollib oma riske reeglite järgi või mitte,“ ütles inspektsiooni riskijärelevalve juht Ellinor Samuelsson. Ta lisas, et need eeskirjad on tarbijate kaitsmisel esmatähtsad.