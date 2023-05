Suured kaotused ei heiduta: miks panustab investeerimisguru Warren Buffett taas naftasse?

Mõnda aega tagasi võis eksklikult tunduda, et Warren Buffett on lõpetanud naftafirmadesse investeerimise. Osalt 2008. aasta valusa lüüasaamise tõttu, mil vanameister suunas suure summa raha naftatootjasse ConocoPhilips. Ent ei möödunud kaua, kui järsk majanduslangus pühkis mõtteist suure tootlusootuse ning vastu vaatas priske miinus.

Ometi pole hiljem Buffetti sümpaatia naftaaktsiate suhtes taandunud. Ehkki vahele on jäänud aastad, mil investori pilk on suunatud mujale, on nüüd ligi kümnend hiljem Buffett taas otsustanud paigutada suured summad naftaettevõtetesse. Küsitavusi tekitab ka tõsiasi, et miks otsustab vanameister just vaadata naftaettevõtete poole kui valdav osa maailmast proovib vähendada sõltuvust fossiilsetest kütustest?