Üüriinvestor: üürnike osakaal on Eestis tosina aastaga enam kui kahekordistunud

Rekor märgib, et paljudes Lääne-Euroopa riikides on üüriturg praegu väga suure löögi all. „Soovitan valmis olla selleks, et üürnike turud võivad nõrgeneda nii elukondlikus kui ka ärikinnisvaras.“

Lumi Capitali portfelli suurus Baltikumi pealinnades on umbes 2000 korterit. Rekor nendib, et on eelmise ja käimasoleva aastaga üürile andnud umbes 700 korterit. „Kui me alustasime üürikorteritesse investeerimisega, siis ma tegin prognoosi, et üürikorterite osakaal ajas hakkab kasvama. Pool aastat tagasi tuli välja rahvaloenduse statistika: üürituru osakaal aastal 2011, mil toimus eelmine rahvaloendus, oli 14 protsenti ja kaks aastat tagasi toimunud rahvaloendusel oli üürituru osakaal tõusnud Tallinnas 24 protsendini. Võttes arvesse veel koroonaepideemia ja Ukraina sõja, siis arvan, et praegu on üürituru osakaal umbes üks kolmandik kogu eluasemeturust,“ ütleb ta ning lisab, et üürnike osakaal on Riias ja Vilniuses oluliselt madalam.