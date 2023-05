NÕUANDED | Juhatuse liikme vastutusest on eriti tähtis aru saada ebastabiilses majanduskeskkonnas

Juhatuse liige võib vastutada otse võlausaldaja ees juhul kui ta on rikkunud mõnda seadusest tulenevat kohustust mille eesmärk oli kaitsta võlausaldajat. Sellisteks kohustusteks on senise kohtupraktika põhjal peetud esiteks kohustust kajastada äriühingu majandusaasta aruandes finantsinfot õigesti. Teiseks kohustust esitada äriühingu nimel lepingueelseid läbirääkimisi pidades tõeseid andmeid ja informeerida teist poolt kõikidest olulistest asjaoludest. Kolmandaks juhatuse liikmele seadusest tulenevat kohustust esitada õigeaegselt pankrotiavaldus kui ühing on maksejõuetu. Kõigil nimetatud juhtudel peab võlausaldaja muuhulgas ära tõendama põhjusliku seose kohustuse rikkumise ja tekkinud kahju vahel. Näiteks ebaõige finantsinfo avaldamise korral, et ta enne äriühingule raha ülekandmist finantsinfot sisalduvate dokumentidega eelnevalt tutvus ja sellel baseerus tema tehinguotsus.

Samuti võib juhatuse liikme vastutus võlausaldaja ees tulla kõne alla siis kui juhatuse liige on pannud toime heade kommete vastase teo, mille tagajärjel on võlausaldajale tekkinud kahju. Head kombed on määratlemata õigusmõiste ning vaidluse korral otsustab kohus, kas juhatuse liige on asjaolusid arvestades käitunud tahtlikult heade kommete vastaselt. Riigikohus on öelnud, et vastutuse ühe eeldusena tuleb ära näidata, et juhatuse liikmel oli algusest peale soov kahju tekitada või vähemalt pidi ta möönma, et kahju võib tekkida. Näiteks võiks artikli autorite arvates paigutada heade kommete vastase tahtliku käitumise alla kauba juurde soetamine olukorras, kus äriühingu juhatuse liikmele on juba tehingu tegemise hetkel teada, et äriühing on sisuliselt pankrotiseisus ja kauba eest tasuda ei suuda.