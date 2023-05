BMW on juba aastaid olnud üks maailma kõige ihaldusväärsemaid automarke ning see ei muutu tõenäoliselt niipea. Isegi nendes riikides, kus hinnatakse peamiselt säästuklassi autosid, on BMW kasutatud autode turul endiselt tugev. Kas BMWd hoiavad aga ajas oma väärtust hästi ja kas kõik mudelid on võrreldavad?