Hirm automaksu ees on uue äri hooga käima tõmmanud: tankistid võtavad vanad autod enda nimele

Tankist selgitab, et protsessi alustab autoomanik omanikuvahetuse taotlemisega, mille järel tuleb tasuda riigilõiv. Seejärel ootab uus „autoomanik“ enda kontole kümmet eurot. Kui summa on jõudnud tankisti kontole, siis kinnitab ta omanikuvahetuse e-teeninduses. Kaks nädalat tagasi postituse postitamise hetkel rääkis fantoomautoärimees 50 usaldusväärsest kliendist, kuid märkis kommentaariumis, et iga päev lisandub veel u 20–30 klienti.

Ka Auto24 foorumis on autode omanikevahetuse teemal lahvatanud äge diskussioon. „Ma enda ühe fantoomauto tegin ära selle osta.ee oksjoni kaudu, asi toimib. ideaalis peaks kaks masinat veel laskma maha kanda, aga ootan ikkagi automaksu enne ära, et kas väänatakse kaela või ei. Väike lootus ju on, et ajutiselt arvelt maas masinaid siiski ei tasustata,“ kirjutab üks Auto24 foorumi kasutaja.