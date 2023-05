Mägede ninanips ökolinnaosale: Musta- ja Lasnamäel kogutakse biojäätmeid hoolsamalt kui Põhja-Tallinnas

Ringmajanduse ekspert Argo Luude nendib, et mõtteviis ja sõnad keskkonda puhtamaks ei muuda, vaid loevad reaalsed teod, sest biojäätmeid võiks koguda kaks korda enam.

„Uuringud näitavad, et segaolmejäätmetest moodustavad kolmandiku tegelikult biojäätmed, mis tähendab, et sellevõrra on võimalik liigiti kogutavate biojäätmete hulka suurendada,“ ütles AS Eesti Keskkonnateenused juht Argo Luude, „Me näeme positiivseid märke, kuidas teatud piirkondades ning omavalitsustes olukord paraneb, kuid need on siiski veel kukesammud pikal teekonnal. Kui inimestele anda võimalus biojäätmeid eraldi koguda ja liigiti ära anda, siis saame need ka segaolme seast välja.“

Luude nentis, et korrektne biojäätmete liigiti kogumine eeldab mõtteviisi muutust, mõistmist, et biojääde on väärtuslik ressurss. „Biojäätmete viskamine olmejäätmete hulka tähendab, et raisku läheb nii biojääde, millest saab toota biogaasi ning taaskasutusse ei kõlba ka suur osa biojäätmete poolt määrdunud olmejäätmetest,“ tuletas Luude meelde, „nii tasub oma tegevused läbi mõelda, kas ostmisele ja tarbimisele – olgu siis öko- või tavalised tooted - järgneb ka keskkonnasäästlik jäätmekäitlus.“

„Popiks on saanud jutt biojäätmetest ise komposti tegemisest, kuid kvaliteetse komposti saamine nõuab palju tööd ja vaeva ning paljudel see ei õnnestugi. Nii nagu me ise ei kasvata kodus teravilja, et sellest jahu toota või ei ehita koduste vahenditega külmkappi, nii tasuks ka biojäätmete käitlemine jätta professionaalsete ettevõtete pärusmaaks, kus see saab suurema lisandväärtuse. Jäätmed saab mugavalt ja väga väikese tasu eest jäätmekäitlejale üle anda,“ rääkis Luude.

Peamiselt tekivad toidujäätmed kodumajapidamistes: uuringute põhjal tekib Eesti kodudes aastas kokku umbes 80 000 tonni köögijäätmeid. Selleks, et kartuli- ja banaanikoortest saaks gaasi toota, peavad need olema liigiti kogutud. 2023. aasta lõpust on biojäätmete liigiti kogumine (või tekkekohal ringlussevõtt) üle Eesti kohustuslik.