Eesti digilahendused jõudsid teist aastat järjest UNESCO maailma saja parima hulka

„Välisinvesteeringute edendamist on traditsiooniliselt peetud üsna konservatiivseks valdkonnaks, kuid me näitame, et see ei pea nii olema. Nagu meie kogemus ja uuringud näitavad, on automatiseerimisel ja tehisintellekti kasutamisel investeeringute edendamisel palju laiem mõju kui lihtsalt aja kokkuhoid. Innovaatilisele digiriigile kohaselt tegutsemine on Eestisse aidanud maandada nii mõnegi välisinvesteeringu,“ kommenteeris EASi ja KredExi ühendasutuse välisinvesteeringute osakonna juht Joonas Vänto. „Lisaks proovime läbi nutika andmeanalüüsi välisinvesteeringuid paremini sihtida ja proaktiivselt neid siia meelitada.“

UNESCO all tegutsev IRCAI (The International Research Center in Artificial Intelligence) valis välja 100 olulisemat tehisintellektipõhist lahendust, millel on potentsiaal lahendada globaalseid probleeme ja aidata kaasa inimkonna kestlikule arengule.

EASi ja KredExi ühendasutuse välisinvesteeringute osakonnale tõid tunnustuse neli digilahendust. ComparEST on veebipõhine tööriist, mis võimaldab potentsiaalsetel välisinvestoritel võrrelda Eestit teiste riikidega läbi erinevate tegurite nagu ettevõtluskeskkond, tööturg ja maksustamine.

Elektrooniline investeerimisnõustaja nimega Eia oskab koostada läbimõeldud investeerimispakkumisi, kus on üksikasjalikult kirjeldatud, kuhu, kuidas ja miks Eestisse investeerida. „Esimesed sammud elektroonilise investeerimisnõustaja Eia loomisel astusime juba viis aastat tagasi, kuna selgus, et Eesti soodne ettevõtluskeskkond pälvib palju huvi välismaalt ning et klientide päringute suurenenud mahu käsitlemiseks oli vaja tõhusamat viisi. Eia aitab meil kokku hoida tuhandeid tunde väärtuslikku tööaega. Peale selle ei maga Eia kunagi, ei võta haiguslehte ega puhka, nagu inimesed kipuvad tegema,“ ütles välisinvesteeringute osakonna digiteenuste arendusjuht Andero Kaha.