VIDEO | Eesti iduettevõtja USA suurtelekanalis: tegelikult ootame riikidelt suuniseid tehisintellekti loomisel

Pactumi tegevjuht ning kaasasutaja Martin Rand figureeris FoxNewsi hommikusaates „Hommikud Mariaga“ („Mornings with Maria“), et tutvustada oma tehisintellektil põhinevat teenust.

Üheks Pactumi kliendiks on USA suurfirma Walmart, mis kasutab tehisintellekti, et säästa aega ja raha tarnijatega suhtlemisel. Pactumi kõnerobotid on abiks hindade ning ostutingimuste läbirääkimistel 2000 tarnijaga korraga.

Rand rääkis saatejuht Maria Bartiromole, et on hea aeg rääkida sellest, kuidas tehisintellekt saab abiks olla majanduse kasvatamisel, samal ajal säilitades töökohti. „Mis me teeme on väga lihtne. Me oleme loonud tehisintellekti, mis aitab läbirääkimistel koostööpartneritega maailma suurimate ettevõtete jaoks nagu Walmart ja Maersk. Me säästame taoliste ettevõtete ja tarnijate jaoks sadu miljoneid dollareid.“

Rand kirjeldas, kuidas Pactumi lahenduse puhul on tegemist chatbotiga, mis pöördub tarnijate poole ning räägib läbi hinnad, maksetingimused, transpordi, ladustamise jne. „Ma olen tegelikult väga elevil, sest eelmisel nädalal õnnestus meil jõuda kokkuleppeni ühe tarnijaga, kellega meie kõnerobot läbirääkimisi pidas. Nemad suhtlesid meie robotiga ning hakkasid mõtlema, et miks nemad seda ei kasuta? Nüüd nad on meie kliendid ja see on hea näide sellest, kuidas tehisintellekt võib luua kasvu.“

Intervjueerija uuris Martinilt ka, et mis on tehisintellekti puudused ning selle oht inimkonnale. Ta tõi näiteks IBMi, mis plaanib koondada kõik töökohad, mida saab tehisintellekt asendada ja selle kohaselt kaoks ettevõttest umbes 7800 töökohta.