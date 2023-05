Automüüjad: on tehtud üks suur viga ja maksuga saavad valusalt pihta suurpered

„Ükski maks ei tee kedagi rõõmsaks, eriti kui see puudutab veel otseselt sind (meid kui automüüjaid), aga kui riigil on raha vaja ja see plaan pähe võetud, siis tuleb sellega leppida,“ rääkis Delfi Ärilehele Eestis kasutatud sõidukite kuulutusi vahendava ettevõtte Mobile.ee juht Silver Havamaa.

Nende hinnangul on rahvale maksu kommunikeerimisega suur viga tehtud. „Tekitatud on suur segadus sellega, miks see maks kehtestatakse. On see siis automaks, keskkonda reostava sõiduki maks, luksusmaks, riigikatsemaks või lihtsalt maks. Pigem viimast, aga peamine, et see nüüd võimalikult targalt läbimõelnuna ja õiglaselt saaks kehtestatud,“ möönis Havamaa.