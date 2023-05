Uuring: iga viies Eestis elav inimene kaalub ettevõtlusega alustamist, kuid peamine takistus on finantsid

SEB Eesti väikese- ja keskmise suurusega ettevõttete segmendijuht Maarja-Maria Aljas ütles, et inimesi, kes kaaluvad ettevõtlusega alustamist, on Eestis aasta-aastalt aina enam. „Äriregistri andmetel registreeriti 2022. aastal uusi osaühinguid Eestis 20 586 ning samas suurusjärgus on see olnud viimasel viiel aastal,“ tõi Aljas välja. Tegevusvaldkondadest on populaarsemad hulgi- ja jaekaubandus, mootorsõidukite remont ja kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, millega tegeleb äriregistri statistika kohaselt üle veerandi Eestis tegutsevate ettevõtetest (hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 13,47% ja kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 12,69%).

Aljas nentis, et ka veebruarikuine uuring näitas, et kaubandus on ettevõtlusega alustajate seas populaarne: „Koguni 42% ettevõtlusplaani pidavatest inimestest tõid välja, et nende äriidee on seotud e-poe loomisega.“

Ettevõtlusega tegelemist kaaluvad nooremad, keskmise sissetulekuga inimesed

Aljase sõnul näitas uuring, et kõige enam kaaluvad ettevõtlusega alustamist 18-29-aastased eestimaalased – 17%. Samaväärselt palju, 15%, oli ettevõtlusega alustada soovijaid ka 30-39-aastaste vastanute hulgas. „Ettevõtte alustamiseks on vaja ideed ja näiteks õpilasfirmadest või ülikooli õppeainetest võib just tekkida äratundmine oma äriidee osas. Teisalt on ka palju neid, kes töökõrvalt või lapsehoolduspuhkuse ajal leiavad selle enesekindluse ja sädeme, mis ärgitab ettevõtlusega algust tegema,“ selgitas Aljas, miks ettevõtlus just selles vanuses populaarsem on.

Ettevõtlusega alustamise soov on uuringu põhjal kõrgem nende seas, kelle igakuine neto sissetulek on vahemikus 1000 - 2000 eurot. Oluliselt madalam on see nende seas, kes teenivad igakuiselt 550 - 1000 eurot. Aljas nentis, et tõenäoliselt on alla keskmise töötasu teenivatel inimestel väiksem riskivalmidus või ka puudub ettevõtlusega alustamiseks vajalik algkapital.