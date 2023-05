Südamekodud – missiooniga töökoht 

Tule, nagu oled

Südamekodud üle Eesti pakuvad erinevaid karjäärialaseid väljavaateid. Lõviosa kollektiivist moodustavad hooldustöötajad, kes abistavad elanikke igapäevastes toimetustes. Eakate hooldajana tööle asumiseks pole eelnev kogemus ja ettevalmistus kõige määravamad – kui silmad säravad ja on tahe tööd teha, on kõik muu kiiresti õpitav.

Toetav kollektiiv

Ei pea kartma, et kõigega tuleb üksi toime tulla, kuna hooldajale on igapäevatöös toeks kogu kollektiiv eesotsas hooldusjuhi, õdede ja teiste hooldajatega. Julgustame oma töötajaid alati ka kutsealaseks täiendõppeks.

Kindel töökoht usaldusväärses ettevõttes

„Kõige olulisem on, et saan aidata neid, kes meie hoolitsust ja abi kõige rohkem vajavad.“

Ettevõttes on väga lihtne pikalt töötada – üle poole Südamekodude töötajatest omab vähemalt kolmeaastast tööstaaži, ent on ka 20–30-aastase töökogemusega inimesi. Valdkonnas töötamise kindlust lisab 1. juulist 2023 jõustuv hooldereform, mis toob lisaraha töötajate palgafondi ning võimaldab värvata täiendavat hoolduspersonali.

Tervist ja heaolu hindav väärtuspakett

Südamekodude jaoks on töötajate märkamine ning nende tervisesse panustamine olulised alustalad. Töötajate väärtuspaketti kuulub igakuine tervisetoetus, mida on võimalik kasutada aktiivseteks tegevusteks või lõõgastuseks.

Hubane ja arenev töökeskkond

Eakatega tegelemine võib tunduda keeruline, kuid tegelikkuses on see ääretult positiivne töö toetavas keskkonnas. Kuna eakate jaoks on tegemist nende koduga, töötavad hooldajad igapäevaselt õdusas atmosfääris. Hetkel on Südamekodudel kümme hooliva teeninduse ja hubase keskkonnaga eakatekodu üle Eesti. Ettevõte on pidevalt arendamas nii uusi kui ka olemasolevaid hooneid ning toetamas hooldajate igapäevatööd kaasaegsete nutikate töövahendite kasutuselevõtuga.