Kinnisvarabüroo Uus Maa sai uue juhi

„Praegu on kinnisvarasektoris omamoodi huvitav ja keeruline aeg ning turuaktiivsus käib iga kuuga üles-alla. Sügisel panid paljud oma koduostu plaanid ootele, aga ebakindlust pakkuv talv elati üle, energiahinnad stabiliseerusid ning tarbijad on harjumas ka kõrgenenud euriboriga. Seetõttu paistab, et kinnisvaraturu aktiivsus liigub vaikselt jälle üles. Ostjate ja müüjate ootuste vahel on veel käärid, seetõttu läbirääkimisruumi on,“ ütles Kirjanen.