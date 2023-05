Kui aktsionäride koosolekud on tavapäraselt mõnetunnised infotunnid hallis konverentsisaalis, siis Warren Buffetti investeerimisfirma on teinud sellest tõelise festivali, mistõttu on Omaha sel nädalavahetusel investeerimiskogukonna tähelepanu keskpunktis. See pole alati nii olnud.