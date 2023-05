Petri Lahtvee muudab maailma: biotehnoloogiaga saab saepurust tervislik toit

Järgmine fundamentaalne asi, mida ta tahab välja uurida, on see, kuidas toimib rakkude ainevahetus ehk metabolism. „Katseid tehes me näeme küll, et suhkrud lähevad sisse ja mingisugused ained tulevad välja, aga tahame aru saada, kuidas see muutus näiteks pärmirakkude sees täpselt käib. Metabolism raku sees on väga keeruline ja just rakkude ainevahetusest arusaamisega olen kõik oma 20 aastat teadlasena tegelenud. See töö jätkub,“ räägib teadlane innustunult.

Kuid seegi pole veel lagi. „Pikemas perspektiivis on meie huvi kasutada mikroobidele toormena õhus leiduvat CO 2 ,“ teatab ta. Ah et mismoodi? „Taimed ju tarbivad CO 2 ja teevad puidusuhkruid, mõned vetikad fikseerivad süsinikdioksoodi oma kasvuks ning on baktereid, mis toodavad CO 2 -st mingeid aineid,“ toob Petri näiteid ja kinnitab, et samamoodi on võimalik pärme õpetada CO 2 tarbima. „Selle poole me liigume. Taimed teevad seda, aga taimed on aeglased,“ ütleb professor Lahtvee. „Arvan, et CO 2 ongi see, kuhu ringmajandus liigub.“