FOTO | Lidlis on müügil hallitavad maasikad. Ettevõte: tegu on erakordse juhtumiga

Lidlis on praegu käimas sooduskampaania – 500 grammi maasikaid maksab 1,45 eurot. Üks klient saatis Ärilehele aga foto Tallinna Raadiku Lidlist, kus on müügil hallitavad maasikad.

Lidli pressiesindaja Katrin Seppel sõnas, et nende jaoks on puu- ja köögiviljade kvaliteet väga tähtis. „Seepärast kontrollitakse toodete värskust poes mitu korda päevas. Samuti toimub põhjalik värskusekontroll juba laos enne poodi saatmist,“ lisas ta, tunnistades samas, et harva võib juhtuda, et enne seisukorda ei näe, kui pakend avada.