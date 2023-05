Eesti Panga president: täna ei tea keegi, kui kõrgele intressimäärasid veel tõsta tuleb

Intressitõus oli aga varasemast väiksem ehk 0,25%, pidades seejuures silmas ka seda, kui kiiresti intressimäärasid juba seni tõstetud on.

Ehkki hinnatõus on euroalal läinud aasta oktoobri 10,6% tipust oluliselt aeglustunud, ulatus see aprillis veel 7%-ni, mis on selgelt kõrgem kui Euroopa Keskpanga seatud 2% eesmärk. Inflatsiooni edasist pidurdumist toetavad langenud energiahinnad, aga ka keskpanga viimase 10 kuu jooksul tehtud otsused intressimäärade tõstmiseks, mis hakkavad järjest enam mõjuma. Viitaega, mille jooksul intressimäärade tõstmine võiks väljenduda aeglasemas hinnatõusus, hinnatakse üldiselt umbes aasta kuni kahe pikkuseks.

Mülleri sõnul oli neljapäeval üheks oluliseks sammuks otsus veelgi kiirendada keskpanga bilansimahu koomaletõmbamist. Alates juulikuust ei asenda keskpank enam 2014. aastal käivitatud võlakirjaostuprogrammi raames omandatud ja nüüdseks järk-järgult lõpptähtajani jõudvaid võlakirju. See oli programm, mille abil suunas Euroopa Keskpank euroala majandusse täiendavat raha ning hoidis madalamal pikaajalisi intressimäärasid. Tänaseks on olukord majanduses piisavalt muutunud, mis võimaldab veelgi vähendada keskpanga jalajälge võlakirjaturgudel.

Eilsed otsused Euroopa Keskpanga nõukogus tehti olukorras, kus signaalid euroala majanduse seisundi kohta on üsna vastakad. Hinnatõus on endiselt liiga kiire, kuid viimastel kuudel juba siiski langustrendis. Silmas tuleb ka pidada alusinflatsiooni ehk hinnatõusu, mille arvestusest on välja jäetud tavaliselt kõige enam kõikuvad toidu- ja energiahinnad. Alusinflatsioon peegeldab püsivamaid hinnasurveid majanduses ja praegu pole veel näha, et hinnatõus selle mõõdiku järgi selgelt aeglustuks.