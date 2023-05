Täpsemalt kirjeldab Enefit Green kvartaliaruandes, et kaalutakse strateegilisi alternatiive grupile kuuluvate biomassivarade osas, kuna põhiäriks on saanud päikese- ja tuuleenergia. Lihtsamas keeles võiks see tähendada nende samade varade müüki, kuid võimalikud on ka muud variandid.