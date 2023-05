KUULA | Majandusaruanne: vanad tõed ei kehti enam ehk kuidas 2023. aastal käib töötajate värbamine

Tänasel tööjõuturul on üks suurimaid generatsioonidevahelisi erinevusi see, et kui praegu 40dates ja vanemad töötajad ajavad taga karjääritõusu, defineerivad end osaliselt läbi oma töö ja selle, mida tööalaselt ära on tehtud, siis noorema põlvkonna töötajad mõtlevad täiesti teisiti. Neid tõukab tööturul tagant soov saavutada võimalikult kiiresti finantsvabadus, et töö oleks vaid osa elust, vajadus selle järele aga finantsiliselt puuduks. Nii on aina enam tõusnud teemaks värbamisel see, kas pakutakse osalust, optsioone, mõnda muud sekundaarset sissetulekut.

Samuti on muutunud suhtumine küpsemas eas töötajate karjääripööretesse: enam ei vaadata sellele viltu, vaid neid inimesi soositakse. Mitte küll niivõrd nende ekspertiisi pärast – vaja on lihtsalt töötajaid. Veel üks oluline muutus on see, et peen sõna „väärtuspakkumine“ ei saa olla kõikidele sama tähendusega: igaüht ei huvita tasuta sportimisvõimalused ja parkimiskoht kontori juures. See tähendab, et värbamine läheb keerulisemaks, kuid nii on võimalik saada ka parimaid inimesi enda juurde ja muuta nad lojaalseks.