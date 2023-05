AS Creditinfo Eesti uueks juhiks saab Elari Tammenurm

AS Creditinfo Eesti on Eesti turuliider finantsinformatsiooni kogumise, töötlemise ja vahendamise valdkonnas, omades kõige põhjalikumat ja kvaliteetsemat andmekogu. Ettevõte on 30 aastat tegelenud Eesti äriühingute ja eraisikute majandus- ja finantsandmete kogumise ning neile lisaväärtuse loomisega. Creditinfo eesmärk on aidata klientidel teha tarku äriotsuseid, pakkudes selleks nutikaid ja kvaliteetseid andmevahetuse, andmeanalüütika ning tarkvaralahendusi.