Ettevõte vajab IT-süsteemide administreerimise spetsialiste samamoodi, nagu inimene vajab vett ja õhku

Ja mida on veel olulisem teada: ärilises mõttes ei ole sisuliselt võimalik, et ettevõtte IT saab kunagi „valmis“. See on võimalik ainult siis, kui ettevõte ei muuda enam kunagi oma äriprotsesse. „IT on nagu Tallinna linn, mis kunagi valmis ei saa,“ lisab programmijuht. See tähendab, et meil on vaja hulganisti pädevaid IT-spetsialiste, kes mõistavad, kuidas need protsessid meie ümber toimuvad, oskavad neid arendada ja nendega ümber käia.

Kui vaadata, kuhu veel saab IT areneda, siis on Vene sõnul arenguruumi küllaga. „IT peab arenema millekski igavaks, väga vastupidavaks ja turvaliseks,“ märgib ta. Täna toimivad lahendused on üldjuhul oma olemuselt veel haprad – ühe komponendi rike võib kergelt põhjustada kogu pakutava teenuse töö katkestuse. Seega on väga oluline tagada IT töökindlus.

Tänapäevased paindlikud õppevormid Programmijuht Siim Vene on oma kava üles ehitanud nii, et kursused toimuvad nii traditsioonilises klassiruumis kui ka distantsõppevormis. Kolmeaastase õppe käigus saavad tudengid praktilisi oskusi ja rakendusi, mis võimaldavad neil omandatud teadmisi reaalses maailmas kasutada. IT-süsteemide administreerimise õppekava keskendub peamiselt IT-süsteemide haldamisele ja turvalisusele. Vene sõnul käsitletakse õppekavas laialdaselt selliseid teemasid nagu võrgu- ja serveritehnoloogiad, operatsioonisüsteemid, andmebaaside haldamine, tulemüürid ja turvameetmed. Samuti arendatakse kriitilisi oskusi, nagu probleemide lahendamine ja projektijuhtimine. „Lisaks praktilistele oskustele pakub õppekava ka üldisemaid teadmisi IT-sektori kohta. Tudengid õpivad uusimaid trende ja tehnoloogiaid, mis võivad mõjutada tööstuse tulevikku, näiteks pilvetehnoloogiaid,“ märgib programmijuht, kes lisaks õppejõutööle panustab projektijuhina ka Riigi IT-keskuses.

IT paelus juba algkoolis

IT-süsteemide administreerimise tudeng Martin Noot teadis juba algkoolis, et tahab teha karjääri IT-valdkonnas, kuid täpsema eriala peale hakkaks mõtlema alles gümnaasiumi keskpaigas. „Esimene kool, mida uurisin, oligi TalTech ja IT-süsteemide administreerimise õppekava jäi mulle kohe silma. Eriala meeldis mulle, kuna see on mitmekülgne ning administreerimine on IT-s suurte võimalustega,“ sõnab Martin ja lisab, et on senimaani oma valikuga rahul.

„Mulle on meelde jäänud esimese semestri programmerimise algkursus, kus on oluline algusest peale võimalikult palju ise teha, kuna igal ülesandel on mitu erinevat lahendust ja aine eesmärk on tekitada tudengitel nendeni jõudmiseks loogilisi mõttemustreid. Kõik tööriistad on kätte antud ning igaüks valib vahendid ülesande lahendamiseks,“ räägib Noot.