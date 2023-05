Pariisis toimus meeleavaldus, mis oli suunatud Kremli võtmetegelaste naiste vastu, kellel on õnnestunud sanktsioonidest kõrvale hiilida.

Timur Ivanov, kes on alates oktoobrist Euroopa Liidu sanktsioonide all, lahutas oma naisest Svetlana Maniovitšist 2022. aasta suvel, et kaitsta teda karistusmeetmete eest. Meeleavaldajate sõnul muutus Svetlana oma perekonnanime enne lahutust Ivanovaks ja asekaitseminister jääb teda ainsana rahaliselt toetama.