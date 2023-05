Kasumid on läinud üle piiri: Taani plaanib tõsta energiafirmade makse

Taani on hakanud uurima, kuidas saaks energiaettevõtete ootamatult suuri kasumeid maksustada, sõnas maksuminister Jeppe Bruus Christensen pärast seda, kui Aarhusis asuv Danske Commodities teatas, et nende kasum suurenes mullu ligi kümme korda, 2,2 miljardi euroni.

„Minu arvates ei ole hea, et ettevõtted teenivad kriisi ajal tavainimeste arvelt suuri kasumeid,“ sõnas Bruus Christensen. Ta lisas aga, et seni on olnud keeruline leida õiglast viisi nende kasumite maksustamiseks. Selle kallal nüüd tööle asutaksegi.