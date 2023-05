Kuningas Charles III kroonimine ja vanimad aktsiad

Suurbritannial on pikk ajalugu ja Briti monarhia sümbolid on endiselt enim tuntud kogu maailmas. Lisaks Briti traditsioonidele on Ühendkuningriigil ka pikk ettevõtluse ajalugu – paljud ettevõtted on ajahambale vastu pidanud ja sajandeid eksisteerinud. Mõned Ühendkuningriigi vanimad ettevõtted on börsil noteeritud ja neil on pikk turukogemus, mis annab väärtusliku ülevaate riigi majanduskasvust ja arengust.

Nende kuulsate ettevõtete hulgas on Londoni Lloyd’s, mis asutati juba 1686. aastal. Lloyd’s on üle kogu maailma tunnustatud kindlustusselts, mis pakub kindlustus- ja edasikindlustusteenuseid. Ettevõte on alati olnud innovaatiline ja seisnud kindlustussektoris paljude oluliste arengute esirinnas. Ettevõttest Lloyd’s, mis keskendub riskihindamisele ja -juhtimisele, on saanud ülemaailmsel kindlustusturul oluline tegija.

London Stock Exchange Group (LSEG) on teine tuntud Ühendkuningriigi ettevõte, millel on pikk ja kuulsusrikas ajalugu. London Stock Exchange moodustati 2007. aastal Londoni börsi ja Borsa Italiana ühinemisega. Londoni börs ise asutati 1801. aastal ja on üks vanimaid börse maailmas. Börsil on olnud oluline osa Ühendkuningriigi finantsturgude arengus ja see mängib olulist rolli riigi majandusarengus.

Unilever on veel üks tuntud Ühendkuningriigi ettevõte, mille ajalugu ulatub tagasi 19. sajandisse. See asutati küll alles 1929. aastal mitme ettevõtte ühendamise teel, kuid mõnel neist ettevõtetest, mis sinna koondati, nagu Lever Brothers ja Margarine Unie, on pikem ajalugu. Unileverist on saanud ülemaailmne tarbekaupadega tegelev suurettevõte, mille tootevalik on mitmekesine: see hõlmab toiduaineid, jooke, puhastusvahendeid ja kehahooldustooteid.