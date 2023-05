Ekspert avaldab: mõistlik on minna üle elektriküttele, sest see kujuneb kõige odavamaks

Aastaid on eestlased teadnud, et kodu, mis on elektrikütte peal, on tohutu kuluallikas ja seda peaks vältima. Asjad on aga muutunud ja nüüd selgub, et mõistlik on minna just elektriküttele, sest sellest saab soodsaim lahendus, kirjutab Geenius.