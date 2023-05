Soome väljaanne Iltalehti kirjutab ukrainlaste elust Tallinna vanades ühiselamutes ja Tallinki kitsastes kajutites. Paljud põgenikud tõstetakse elukohast välja ja osa neist naaseb Ukrainasse, sest Eestis on liiga keeruline ära elada. Loo autor on Sami Lotila, kes on tuntud oma negatiivsete ja kriitiliste lugudega Eesti suhtes.