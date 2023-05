Küsitlus: maksuküüru kaotamine ei õigusta inimeste arvates maksutõuse ega peretoetuste vähendamist

Mölderi sõnul näitab see ilmselt osalt, et Reformi toetajad tunnevad selle märksõna taga oma erakonna ära ja kujundavad läbi selle ka oma hoiakud. Samas on Reformierakonna toetajate hulgas ka väga palju neid, kes nendest muudatustest kõige enam vähemalt oma palga osas võidavad.

Kui poolehoid tuleks ainult omakasu kaalutlustel, võiks eeldada, et ka Eesti 200 toetajate hulgas oleks toetus selle maksureformi nimel teiste maksude tõstmisele või peretoetuste vähendamisele suurem. Kas see ka nii on? „Ka Eesti 200 valijate hulgas on väga palju taolise sissetulekuga inimesi, kes sellest reformist kõige enam rahalist kasu saavad, kuid nii Eesti 200 kui Sotsiaaldemokraatide valijate hulgas seda toetust võrreldes vastuseisuga napib,“ kommenteeris Mölder. „Üldiselt näeme, et Reformierakonna valimislubaduste elluviimise nimel on kaks väiksemat koalitsioonipartnerit valmis pigem eirama oma valijate eelistusi.“