Mille haarab Eveli poest kaasa, kui sõpradele külla sõidab?

Aga Alexela lojaalsusprogrammiga nii on. „Ise ka imestasin, et elektriarved kütusesoodustusega seotud on. Tõepoolest, väga nutikas!“ kiidab Eveli Pingevaba paketti. Elektripaketiga liitudes saab ta automaatselt iga kuu 5 digitemplit, mis tähendab omakorda kütusesoodustust viis senti liitri kohta. Suviti sõidab Eveli ka päris palju ringi, käib sõpradel külas ja Eestimaad avastamas, nii et sooja perioodi lõpuks koguneb neid säästetud eurosid ikkagi omajagu. Ja neidsamu suvel säästetud eurosid saab ju talvel elektriarvete maksmiseks kasutada! Geniaalne!

Miks just Pingevaba elektripakett? Sest noorel naisel pole aega ega huvi Börsipaketi hindu pidevalt jälgida. Pingevaba pakett on täpselt see, mida lubatakse – igasugustest pingelisest jälgimisest vaba! Samas aga turvaline.

„Suvel ringi trippides tuleb rohkem ette ka väiksemaid poekülastusi. Minu Alexela kliendina olengi hakanud eelistama Alexela mugavuspoode, sest seal sooritatud ostude pealt koguneb ju digitempleid juurde. Tähendab ... eelistama on pehmelt väljendatud, ma muudes kohtades enam väga ei käigi,“ räägib Eveli. Näiteks kui ta sõprade juurde grillima sõidab, on Alexelast ülimugav osta kaasa burgerikomponendid – värske tooraine saab kohe grillile visata. Lisaks heale maitsele on palju rõõmu ka valmistamisprotsessist.

„Räägitakse ju, et tähtis on teekond, mitte tulemus! Nii ka burgeritega – valmistamise ajal on meil alati jube lõbus. Kui toit valmis saab, siis kõik nosivad vaikides endal kõhud täis,“ naerab Eveli. Naine tunnistab, et Alexela lojaalsusprogramm on tulvil häid ideid. „Muidu poleks mul ealeski tulnud pähe ise hakata burgereid meisterdama, aga nüüd on sellest meie sõpruskonna jaoks saanud lausa traditsioon.“

Võida Pingevaba elektripaketiga 1000 euro väärtuses elektrit! Kampaania auhind: 3 x 1000 euro väärtuses elektrit Kampaania periood: 12.04–30.06.2023 Auhinnaloosis osalevad kõik Alexela Pingevaba elektripaketiga ja Minu Alexela kliendiprogrammiga loosi toimumise hetkeks liitunud kliendid, kes on andnud Alexela äpis või iseteeninduses teavituste saamise nõusoleku ning on vähemalt 18-aastased. Lisasoodustus: kõigile liitujatele kuni 31.08 kütusesoodustus -7s/l Loosimised: 02.05.23, 31.05.23 ja 30.06.23 Loe lähemalt!