ChatGPT aktsiaportfell edestas populaarsete Suurbritannia fondide tootlikuse

Alates 6. märtsist on järgneva kaheksa nädala jooksul tehisintellektist vestlusroboti ChatGPT portfell tõusnud 4,93%. Samas konkureerivad fondid teenisid keskmiselt selle perioodi jooksul 0,78 protsenti kahjumit. Vestlusroboti loodud portfell on niinimetatud pärisfondidega võrreldes näidanud paremat tulemust 34-l päeval 39-st.

Finder palus tehisintellektil välja pakkuda erinevaid aktsiad, mis oleks valitud sarnaste põhimõtete järgi nagu seda juhivad investeerimisfondid. Hoolimata järgnenud vastusest, kus ChatGPT tõdes, et ei saa anda spetsiifilist investeerimisnõu, täiendasid eksperimendi läbiviijad päringut viitega, et tegemist on teoreetilise harjutusega.

Finderi juht Jon Ostler ei pea ChatGPT nõu väga heaks. Eriti seepärast, et platvorm isegi on tunnistanud, et nende andmed on 2021. aasta septembrist lünklikud. Niisamuti ChatGPT ei tunneta nn turupsühholoogiaga seotud peensusi.