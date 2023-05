Legendaarne investor Warren Buffett raha teenimisest: inimeste rumalused annavad häid võimalusi

Kuna laenurahale ligipääs on tänapäeval oluliselt parem võrreldes selle ajaga kui ta alustas oma investeerimisteekonda, siis võib kohata ka üha rohkem lollusi. Sealhulgas on Buffetti hinnangul väiksemate summadega investeerides paremad võimalused kui suurtega.

„Mulle väga meeldiks täna sündida ning alustada vähese rahaga ja loodetavasti muuta see suureks hunnikuks rahaks.“

92-aastane Warren Buffett ning tema pikaajaline äripartner, 99-aastane Charlie Munger vastasid möödunud laupäeval enam kui viie tunni jooksul aktsionäride küsimustele, rääkides nii sellest, miks nad on Elon Muski täielikud vastandid, miks on ohtlik olla tark ning mis saab Berkshire'ist pärast nende lahkumist.

Pärast 45 aastat kestnud Buffetti ja Mungeri vahelist partnerlust on Berkshire Hathaway jõudnud oma varadega märgilise tähiseni: investeerimisfirma omakapital ületas märtsi lõpus esmakordselt poole triljoni dollari piiri.

Kui aasta on Berkshire'i jaoks seni pigem hästi alanud, siis Buffett rääkis, et suheldes ettevõtete juhtidega on märgata majandusaktiivsuse jahenemist, mistõttu võib sellelt aastalt oodata väiksemat kasvu. Turbulentsi võib märgata ka mujal.