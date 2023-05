Eelmisel aastal toimus veinipoeketi eDrinks omanikeringis muutus. Uutel omanikel on ketiga suured plaanid. Kaupluseketti võeti juhtima jaekaubandustaustaga Tõnis Tomingas. Milline on Eesti alkoholiturg ja millised on teistest tegijatest mõneti erineva eDrinksi tulevikuplaanid?

Mullu suvel toimunud tehing annab seni ainult Eestis tegutsenud ettevõttele finantsvõime ja ambitsiooni lennata ka väljapoole. Ent ka kodukamaralgi on veel areneda piisavalt. Varem Prismas töötanud Tomingas on eDrinksi eest vedanud üheksa kuud. Tema sõnul on ambitsioonid tõesti suured, kuid Eesti alkoturg on selgelt üleküllastunud.