Eesti Pank: aprilli hinnakasvu taga oli energiatoetuste lõppemine

Statistikaameti andmetel jätkus aprillis aastavõrdluses hinnakasvu aeglustumine, mis ulatus 13,5%ni. Eelmise kuuga võrreldes tõusis hinnatase 2%. Sellest peamise osa andis kahe kaubagrupi – elektri ja soojusenergia – kallinemine. Samal ajal odavnesid nii maagaas kui ka mootorikütused. Hinnasurve nõrgenemist on olnud märgata nii toidutoormete kui ka tootjahindades, aga mitte toiduainete tarbijahindades. Aprillis jätkus lihatoodete ja leivatoodete kiire hinnakasv.

Elektri ja soojusenergia kallinemise põhjuseks oli aprillis energiahüvitiste lõppemine, mis lisas kuises võrdluses hinnakasvule 1,5 protsendipunkti. Elektri hind tõusis aprillis võrreldes märtsiga 29%, kuid tuleb siiski arvestada, et hinnastatistikas lähtutakse elektri universaalteenuse hinnast. Elektri turuhind on neljandat kuud püsinud universaalteenuse hinnast allapool, mistõttu on paljud tarbijad elektri universaalteenusest loobunud. Kuna tarbijahinnaindeks ei võta sellist aasta keskel toimuvat tarbimise struktuurimuutust arvesse, siis näitab statistika tegelikkusest kiiremat hinnakasvu.