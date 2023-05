Panga prognoos: hinnatõus aeglustub aasta teisel poolel

Kahe aastaga on toiduainete hinnad tõusnud 41 protsendi võrra. Kui tootjate poolelt on hinnatõusu surve praeguseks vähenenud, siis kaupmehed plaanivad hindade tõstmist jätkata. Supermarketid ja toidupoed soovivad täiendavate hinnatõusudega oma kasumlikkust parandada. 2022. aastal ulatus toidukaupluste ja supermarketite kasumi osakaal käibes vaid 0,04 protsendini. Eestis on rahvaarvu ja elatustaset arvestades palju poode, need on suure sortimendiga ja kaua lahti – selle mugavuse maksab kinni tarbija.