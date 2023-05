Kliimaminister jääb kindlaks Operaili erastamise plaanile. Ettevõtte seis aga kiiret müüki ei võimalda

Minister on kinnitanud, et tema nägemuseks on Operaili erastamine tulevikus, kuid Operaili juhi sõnul ei ole pärast vagunite rendiärist ning Soome kaubavedudest loobumist raudtee-ettevõtete kontsern kasumlik ettevõte. „Praeguses seisus oleks Operailile väga keeruline leida ostjat. Ühiselt nentisime, et Operaili edukaks erastamiseks tuleb enne parandada ettevõtte olukorda,“ märkis Operaili esindaja Madiken Oja.