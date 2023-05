Ärikinnisvara väärtuse määrab tulevikus energiatõhusus ja ratsionaalne finantseerimisstruktuur

Võrreldes suurte kaubanduskeskustega on toidupoodide väljavaade stabiilne. Tugevate ankurüürnike ja stabiilse nõudluse tõttu pakuvad need varad jätkuvalt huvi ka investoritele.

Lao- ja logistikapinnad on viimastel aastatel investoritele samuti rohkem huvi pakkunud, tulenevalt kõrgematest tootlusmääradest võrreldes kontori- ja kaubanduspindadega ning kasvanud nõudlusest pandeemia tingimustes, mil e-kaubandus kasvas järsult ning tarneprobleemid sundisid ettevõtteid suuremaid laovarusid soetama. Logistikasektori üldine väljavaade on hea. Samas on logistikaobjektidel sageli ainult üks rentnik, kellest sõltub konkreetse vara rahavoog, mistõttu on oluline hinnata ka rentniku majanduslikku seisu ja väljavaadet. Ka logistikapindade puhul muutub üha olulisemaks energiatõhususe teema, seda on näha ka paljude laohoonete katustele kerkivatest päikseparkidest.