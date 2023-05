Tallinna Vee dividend kukkus pooleks

Liialt üllatuslik dividendi langus samas ei ole, sest 2022. aasta puhaskasum kukkus aastavõrdluses ligi 48% 8,41 miljoni euroni. AS Tallinna Vesi dividendipoliitika kohaselt on ettevõtte eesmärk jaotada aktsionäridele dividende 50-80 protsenti ettevõtte aastakasumist. Väljamakse on võrdne 78 protsendiga 2022. aasta puhaskasumist.