Saku Õlletehas alustab Saku on Ice alkoholivabade õllejookide müüki taassuletavas plastpudelis

Kui seni on Saku Õlletehas rõõmustanud tarbijaid uute alkoholivabade toodetega erinevatest joogikategooriatest ning üllatanud igal aastal värskete eriilmeliste maitsetega, siis esmakordselt Eestis tuuakse alkoholivaba õllejook turule ka täiesti uues formaadis – plastpudelis.

Saku on Ice – populaarseim alkoholivaba joogibränd

Taassuletava korgiga pudel annab tarbijale vabaduse nautida omale meelepärast jooki just talle sobival hetkel, kohas ja koguses.

„Saku Õlletehase tooteportfelli kõige populaarsem alkoholivaba joogibränd on meie oma kodumaine Saku On Ice. Kuna toote populaarsust mõjutab ka selle tarbimismugavus ehk pakend, siis tuleb meil mõelda ja panustada mitte ainult tootearendusse, vaid ka pakendiinnovatsiooni. Soovime joogitootja ja vastutustundliku tarbimise eestkõnelejana populariseerida alkoholivabade jookide tarbimist ning see eeldab, et võimaldame tarbijale tema lemmikjooki ka meelepärases formaadis – olgu selleks purk, klaas- või plastpudel,“ ütles Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms.

Alkoholivabasid õllejooke eelistavad täiskasvanud järjest rohkem juua sarnastel tarbimishetkedel kui karastusjooke ning Jaan Härmsi sõnul soovib Saku Õlletehas oma tarbijatele nendel puhkudel lähemale tulla ja maksimaalset mugavust pakkuda. „Võimalus hoida jooki kauem värskena, seda lihtsasti kaasas kanda ning taas tarbida on kindlasti oluliseks väärtuseks, eriti just aktiivsete tegevuste, näiteks sportimise juures. Taassuletava korgiga pudel annab tarbijale vabaduse nautida endale meelepärast jooki just talle sobival hetkel, kohas ja koguses,“ märkis ta.

Saku Õlletehas pakub laia valikut alkoholivabu jooke