ÜLEVAADE | Välisturgudel investeerimine on liiga kallis? Kauplemisplatvormide tasud erinevad pankade omadest mitu korda

Nii mõnedki tuntud investorid on soovitanud välismaisteks väärtpaberitehinguteks kasutada kauplemisplatvorme. Üks peamine põhjus, miks otsustatakse ühe või teise kauplemisplatvormi kasuks, on tasud. Põhiliselt just olukorras, kus soovitakse soetada Euroopa, USA või muult suuremalt turult mõnda välisväärtpaberit. Tasusid analüüsides on investorite kauplemisplatvormide lembus mõistetav, sest võrreldes pankadega on tingimuste paremus märgatav.