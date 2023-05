Eesti idukonverentsi Latitude59 pileteid saab nüüd soetada ka krüptos

„Oleme põnevil, et oleme osa Latitude59-st ja saame võimaldada krüptoraha makseid nii rahvusvahelisel üritusel. Näeme CoinsPaidil Eestis suurt potentsiaali – avasime hiljuti Tallinnas oma peakontori ning oleme valmis koostööks kohalike ettevõtjatega,“ ütles CoinsPaidi tegevjuht Max Krupyshev. „Oleme veendunud, et kasutades krüptoraha ja plokiahelatehnoloogia jõudu, saab CoinsPaid aidata kaasa innovatsioonile ja kasvule Eesti eesrindlikus idufirmade ökosüsteemis.“

Üha enam ettevõtteid ja tarbijaid kasutab krüptoraha makseviisina ning Latitude59 on selles trendis omas valdkonnas esirinnas. „Krüptoraha kasutamine tehnoloogia konverentsi pileti ostmiseks pole selles piirkonnas kunagi varem tehtud ning oleme rõõmsad, et saame seda valikut nüüd esmakordselt pakkuda,“ ütles Latitude59 tegevjuht Liisi Org.

CoinsPaid töötleb umbes 8% maailma Bitcoini tehingutest ja võimaldab makseid enam kui 20 krüptovaluutas, samuti võimalust konverteerida neid enam kui 40 fiat-valuutaks. Alates 2019. aastast tegutseb CoinsPaid Eestis Dream Finance OÜ nime all, mis on registreeritud ja litsentseeritud virtuaalvaluutateenuste pakkujana. Ettevõttel on üle 800 kliendi kogu maailmas ja hinnanguliselt 10 miljonit lõppkasutajat. Ettevõttes töötab üle 200 professionaali 20 eri rahvusest, kes asuvad 32 riigis. 5 miljoni euro suuruse kapitaliga on CoinsPaid majandustegevuse registri ja Eesti e-äriregistri andmetel Eestis suurim virtuaalvaluutateenuste pakkuja.