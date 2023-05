Euroopa Keskpank: selle aasta lõpul peaks suur osa inflatsioonist taltuma

Lane'i hinnangul peaks hiljem sel aastal peaks suur osa inflatsioonist tagasi tõmbuma, osaliselt alusšokkide tagasitõmbumise tõttu, osaliselt tänu rahapoliitikale. Ta lisas, et toiduainete ning alusinflatsioonis on jätkuvalt hoogu, mis sel aastal kulgeb liigub energiahindade langusega vastupidises suunas.

Euroopa Keskpank on väljendanud, et endiselt nähakse märkimisväärseid ülespoole suunatud riske inflatsiooniväljavaadetes ning samad väljavaated ennustavad soovitud 2% eesmärgi saavutamist 2025. aasta teises pooles. Inflatsiooni taltsutamiseks ennustab enamik majanduseksperte ka veel kahte veerandpunktilist intressimäära tõstmist juunis ja juulis.

Hollandi keskpanga juht Klaas Knot ütles pühapäeval, et laenukulusid tuleb tõsta seni, kuni alusinflatsiooni ei ole paigas. Prantsusmaa keskpanga pea Francois Villeroy de Galhau on väljendanud sarnaseid seisukohti, samas kui Itaalia Keskpanga juht Ignazio Visco on arvamusel, et EKP on intressimäärade tippu jõudmise lähedal.