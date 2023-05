Homme algab 5G konkursi enampakkumine

27. veebruaril välja kuulutatud 5G konkursile sagedusalas 26 GHz laekus kokku kolm avaldust. Uue põlvkonna sidevõrku soovivad välja ehitama hakata Elisa Eesti AS, Tele2 Eesti AS ja Telia Eesti AS.

26 GHz sagedusala on 3,5 GHz ja 700 MHz kõrval olulise tähendusega 5G tehnoloogia kasutuselevõtmisel. Nimetatud sagedusala sobib kõige paremini kasutamiseks tiheasustusega piirkondades, kuna kasutatav sagedusriba on piisavalt suur, et võimaldada suurel hulgal inimestel korraga tarbida ülikiiret andmesideühendust. Lisaks on selle sagedusala suured kiirused ja madal viiteaeg teerajajaks nii isesõitvatele autodele kui ka reaalajas toimivatele teenustele.