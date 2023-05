Leedu tõstab kütuseaktsiisi. Ekspert: nad astuvad sammu Eestist ette

Leedu parlamendi eelarve- ja rahanduskomisjoni (BFK) esimees Mindaugas Lingė sõnas, et kuigi energiatööstust juba maksustatakse, on jätkuvalt mõned privilegeeritud sektorid ja erandid – näiteks transport ja põllumajandus – mis saastavad küll keskkonda, aga maksu see eest ei maksa.

„See on üldine Euroopa suundumus. Meie nägemus on, et me ei võta seda kui koormust, vaid kui võimalust suunata tööstus ümber vähem saastavate lahenduste suunas,“ rääkis Linge. „Kui lahendusi ei kasutusele ei võeta, langeb tulevaste põlvkondadele teatav koormus, millel on selge rahaline väärtus,“ ütles ta. Lingė sõnul tuleb järgnevatel põlvkondadel maksta 700 miljonit eurot trahviraha, kui Leedu koheselt uusi nõudeid ei rakenda.