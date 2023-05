Eesti idu hakkab rahapesu vastu võitlema tehisintellekti abiga

Eesti idufirma Vespia käivitas AI-ärikontrolli platvormi, mis loodi 4 triljoni dollari suuruse rahapesu probleemiga võitlemiseks. See uuenduslik lahendus kasutab tehisintellekti, et aidata ettevõtetel rangete rahapesu tõkestamise eeskirjade täitmisega tõhusamalt ja turvalisemalt toime tulla, säästes nii aega kui ka ressursse.

„Rahapesu on kogu maailmas laialt levinud probleem, mis vajab innovaatilist lahendust. Meie AI-põhine platvorm aitab ettevõtetel olla kooskõlas rahapesu tõkestamise reeglitega ning laseb neil keskenduda oma põhiärile, meie hoolitseme aga tuvastamise ja järelevalve eest,“ ütles asutaja ja tegevjuht Julia Ront. „Oleme põnevil, et saame pakkuda lahendust, mis annab ettevõtetele võimaluse rahapesu otsekohe käsile võtta ja omavahel usaldust luua vaid mõne sekundiga.“

„Üsna peagi käivitab Vespia maailma esimese AI rahapesu tõkestamise spetsialisti, kes pakub ettevõtetele teavet selle kohta, kas potentsiaalne äripartner vastab nende riskiisule ja annab juhiseid sobivate otsuste tegemiseks,“ lisas Julia Ront. „Me näeme tulevikku, kus iga sektor, olgu selleks Fintech või sõidujagamisteenus ja e-kaubamaja, saab olema sunnitud puutuma kokku rahapesuga. Meie platvorm on valmis neid väljakutseid lahendama.“

Vespia on Eesti idufirma, mis asutati 2021. aasta endise Veriffi töötaja Julia Ronti, ja Anton Vedešini poolt. Ettevõttel on ärikliente nii Balti riikides, Suurbritannias, Prantsusmaal, Hollandis kui ka mujal Euroopas. Hetkel kaasab ettevõte rahastust, et kasvatada meeskonda, suurendada platvormi võimekust ja laieneda uutele turgudele.