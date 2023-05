Viimati EAS-i juhina avalikkuse ees olnud Raudsepp tundis ise Eesti konjunktuuriinstituudi (EKI) direktori koha vastu huvi. Selle eelmine pikaajaline juht Marje Josing lahkus meie seast veebruaris pärast pikaajalist haigust. Raudsepp ütleb, et tema esmane ülesanne on EKI usaldusväärsust ja positsiooni hoida. Uuendusi ta aga ei välista. Nende analüüse ja prognoose jälgivad huviga eelkõige ettevõtjad. „Poliitikute puhul on see selgelt olnud ebapiisav,“ märgib ta.