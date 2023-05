Kinnisvarahinnad hakkavad langema. Ekspert: hirm püsib

Statistikaameti andmetel oli eluaseme hinnaindeksi aastamuutus mullu viimase nelja aasta suurim. Kui eelmisel aastal kasvasid kinnisvarahinnad rekordiliselt 22,2%, on hinnatõus viimase paari kvartali põhjal siiski peatunud ja möödunud aasta neljandas kvartalis enam hinnatõusust märki polnud.

Luminori eraisikute panganduse juhi Tanel Rebase sõnul on selle põhjuseks eelkõige ostujõu ulatuslik langus. „Samas on kevad viimaks käes ja inimeste soov kinnisvara osta või vahetada võiks seda osaliselt tasakaalustada, seda enam, et teise kvartali väljavaade on võrreldes aasta esimese kvartaliga pigem positiivne,“ märkis Rebane.

Kui aga võrrelda eelmise aasta teist kvartalit praeguse olukorraga, näeme eksperdi sõnul väga suurt erinevust. Eelmise aasta mais anti Eestis eluasemelaene välja 218 miljoni euro eest ja juba praegu võib öelda, et sel aastal seda kindlasti ei ületata. „Võib ennustada, et käesoleva aasta mai tuleb väljaantava eluasemelaenu mõttes vähemalt kolmandiku võrra madalam,“ sõnas ta.

Hirm intressitõusu ees

Tanel Rebase sõnul hoiab potentsiaalset huvilist otsuste tegemisel tagasi eelkõige hirm intressitõusu ees, mille haripunkt ei ole kindlasti veel käes ning seetõttu lükkavad inimesed ostuotsust pidevalt edasi. Lisaks mõjutab inimeste kodu ostmise otsuseid endiselt inflatsioon. „Inflatsiooni aeglustumist oodati veidi kiiremas tempos, kui see tegelikult toimunud on. Kuna sellel on tugev mõju igale inimesele, mis peegeldub ennekõike toidukaupade hindades, siis kindlasti võib sellises olukorras muutuda raskeks ka uue kodu soetamine,“ nentis Rebane.

Kuna inimeste kindlustunne on vähenenud, võib märgatavat muutust näha ka pakkumise poolel ja see on kaasa toonud pikalt kestnud kinnisvara hinnatõusu peatumise. „Kinnisvarahinnad on küll 10% kõrgemal kui aasta tagasi, kuid põhjus peitub hindade langemise võrdlemisi aeglases tempos – languseks läheb lihtsalt veidi rohkem aega,“ kommenteeris Rebane.

Pakkumine jääb nõrgaks