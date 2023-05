Rahauputuses suplev Iirimaa kaalub, kas panna raha aktsiaturgudele või maksta võlga tagasi

Sarnaselt on tegutsenud Norra, kes lõi naftatulude baasil nii-öelda riikliku naftafondi, et tasakaalustada riigi kõikuvat tulubaasi ning investeerida saadud raha selliselt, et naftast saaksid kasu nii praegused kui tulevased põlvkonnad. Fondi maht on tänaseks päevaks kasvanud 14,6 triljoni Norra krooni ehk ligi 1,3 triljoni euroni.